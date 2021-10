VIDEO : नैनीताल में सड़क पर बहने लगी झील, रामगढ़ में बादल फटा, रामनगर में रिसॉर्ट में भरा पानी

देहरादून. नैनीताल के रामगढ़ में बादल फटने से कितने लोग मलबे में दब या फंस गए हैं, फिलहाल इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है. उत्तराखंड में भारी बारिश से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि नैनीताल की झील के सड़क पर बहने की तस्वीरें आ गई हैं, जो आप न्यूज़18 पर यहां देख सकते हैं. नैनीताल में भारी बारिश का दौर थमा नहीं है. वहीं, कोसी नदी के उफान पर होने के चलते रामनगर से रानीखेत के बीच एक रिसॉर्ट में पानी भरने से करीब 100 लोग फंस गए हैं.

उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही और बेहाली का सिलसिला लगातार जारी है. न्यूज़18 आपको इस बारे में लगातार अपडेट दे रहा है. ताज़ा खबरों की मानें तो राज्य के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक करीब 100 लोग लेमन ट्री रिसॉर्ट में फंस गए हैं क्योंकि यहां पानी भर गया है. भारी बारिश के चलते उफान पर आई कोसी नदी के पानी के रिसॉर्ट में घुस जाने के बाद फंसे लोगों के सुरक्षित होने का दावा किया गया है.

सड़क पर बह रही है झील

नैनीताल में झील ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गई है. न्यूज़18 ने आपको पहले ही यह खबर दी थी और अब समाचार एजेंसी एएनआई ने इसकी तस्वीरें जारी की हैं. मूसलाधार बारिश के चलते शहर की प्रसिद्ध झील का पानी सड़कों ही नहीं बल्कि भवनों और घरों में घुस गया है. इसका वीडियो आप यहां देख सकते हैं.

#WATCH | Uttarakhand: Nainital Lake overflows and floods the streets in Nainital & enters building and houses here. The region is receiving incessant heavy rainfall. pic.twitter.com/G2TLfNqo21

— ANI (@ANI) October 19, 2021