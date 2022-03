Exclusive: योगी के परिवार ने मांगा भू-कानून, बताया जब शपथ लेंगे Yogi तब पैतृक गांव में कैसे होगा उत्सव

पौड़ी गढ़वाल. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (UP Chief Minister) के तौर पर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे, तो इसका जश्न सादगी से उनका परिवार उत्तराखंड (Yogi Family in Uttarakhand) में मनाएगा. उत्तराखंड में भाजपा की नयी सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (Pushkar Singh Dhami) ने बुधवार को भव्य समारोह में शपथ ली और अब शुक्रवार को यूपी में योगी और उनकी टीम इकाना में बेहद भव्य कार्यक्रम में शपथ (Yogi Oath Ceremony in Ikana) लेने जा रही है. योगी के शपथ ग्रहण करने के मौके पर यमकेश्वर क्षेत्र में उनके पूरे परिवार ने पूजा और प्रार्थना करने की तैयारी की है. इस मौके पर खास बातचीत में योगी के परिवार ने क्षेत्रीय समस्याओं (Local Issues of Uttarakhand) को लेकर भी बातचीत की.

शुक्रवार को इकाना में योगी जब शपथ ले रहे होंगे, तब उत्तराखंड में उनके पैतृक गांव पंचूर में भजन कीर्तन हो रहे होंगे. योगी की बड़ी बहन शशि (Yogi Sister Shashi) ने न्यूज़18 के साथ बातचीत में बताया कि योगी के 7 भाई बहनों का कुनबा गांव में जुटेगा और भजन कार्यक्रम में शिरकत करेगा. इस दौरान योगी के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करेगा. इस मौके पर गाए जाने वाले भजनों में से शशि ने एक न्यूज़18 को गाकर सुनाया भी. खास बातचीत में शशि और उनके पति ने स्थानीय व उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर भी बातचीत की.

भू कानून अगर नहीं लाया गया तो…

न्यूज़18 से बातचीत करते हुए शशि और उनके ​पति पूरन सिंह पयाल ने अपने क्षेत्र की समस्याएं साझा करते हुए कहा कि भू कानून पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए. पयाल ने कहा कि अगर राज्य में भू कानून ठीक से नहीं लाया गया, तो यहां के लोगों के हाथ से राज्य की ज़मीन चली जाएगी. वहीं, शशि ने स्थानीय महिलाओं की लालटेना घास की आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं बताकर कहा कि पुष्कर धामी की नयी सरकार से उन्हें उम्मीद है कि उनके क्षेत्र की दिक्कतों से निजात मिलेगी.

योगी के भव्य शपथ समारोह से पहले खास बातचीत में शशि ने पुरानी यादें बांटते हुए बताया कि बचपन में योगी समेत सभी छोटे भाइयों को वही स्कूल ले जाती थीं. शशि के मुताबिक योगी हमेशा से ही कम बोलने वाले और बीड़ी चाय जैसी आदतों से दूर रहने वाले बालक व किशोर थे और पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे. गौरतलब है कि न्यूज़18 के साथ एक अन्य इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वह चुनाव के बाद अपने परिवार से मिलने उत्तराखंड जाएंगे. उनके इस इंटरव्यू के बाद से ही परिवार उनकी राह तक रहा है और कैबिनेट गठन के बाद उनके आने की उम्मीद लगाए है.

