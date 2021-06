पिथौरागढ़ में हाईवे पर यातायात बंद, 55 घंटे से लोग फंसे, राशन और सब्जियों की सप्लाई नहीं

पिथौरागढ़. भारी बोल्डर गिरने और मलबा आने की समस्या बनी रहने के चलते घाट के पास नेशनल हाईवे पर यातायात ठप हो गया है. चमोली में भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की खबरों के बीच पिथौरागढ़ ज़िले में घाट पुलिस स्टेशन के पास भूस्खलन की खबर है, जिसके चलते नेशनल हाईवे ठप हुआ है. बताया जाता है कि इस हाईवे को बंद हुए करीब ढाई दिन हो चुके हैं और लोग परेशान हो रहे हैं. अस्ल में, गुरुवार को इस सड़क के चालू हो जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका इसलिए जो लोग इस उम्मीद में यहां पहुंचे थे, उन्हें मायूसी हाथ लगी.



समाचार एजेंसी एएनआई ने घाट के पास पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे के बंद होने की खबर दी है. वहीं, अन्य खबरों की मानें तो मानसरोवर यात्री इस हाईवे के बंद होने के चलते अटक गए हैं. कुछ लोग बेरीनाग से होकर पिथौरागढ़ पहुंचे यानी 110 किलोमीटर के सफर के लिए 6 घंटे अतिरिक्त लगाने पड़े. शुक्रवार दोपहर के बाद तक यातायात बहाल होने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है.



Uttarakhand | Vehicles stranded due to landslide near Ghat Police Station on Pithoragarh National Highway in the district pic.twitter.com/p2gXL4Pnft