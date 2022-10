PM Modi Kedarnath & Badrinath Visit LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने किया बाबा केदार का दर्शन-पूजन, रोपवे प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला

पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं. वह यहां 21 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे पहुंचेंगे और केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे. प्रधानमंत्री सुबह करीब 9 बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे.

Uttarakhand | PM Narendra Modi to visit Kedarnath Dham today

PM will reach here at around 8:30 am. He will perform darshan and pooja at Kedarnath Temple. At around 9 am, Prime Minister will lay the foundation stone of the Kedarnath Ropeway Project. pic.twitter.com/2a7V3e6eFd

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 21, 2022