VIDEO: वैक्सीन ले ली न, गर्म पानी पीते रहना और...; जब केदारनाथ में PM मोदी ने जाना श्रमजीवियों का हाल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं. उत्तराखंड दौरे के दौरान पीएम मोदी ने आज यानी शुक्रवार सुबह बाबा केदारनाथ का दर्शन किया. पीएम मोदी ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना की और गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रज्जूमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी. इस दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ में हो रहे विकास परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमजीवियों (वर्कर्स) से बातचीत की और उनका हाल जाना. उन्होंने श्रमजीवियों से उनके मूल राज्यों, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में पूछा और उनके कोविड टीकाकरण की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली.

पीएम मोदी ने श्रमजीवियों से बातचीत और मुलाकात के दौरान सबसे उनके मूल राज्य और परिवार के बारे में पूछा. पीएम मोदी ने श्रमजीवियों से यह भी पूछा कि क्या उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. इस पर कुछ कुछ श्रमजीवी ने उन्हें बताया कि वे किसान हैं और उनके लिए पीएम किसान योजना का काफी महत्व है. कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर भी मिल गया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रमजीवियों से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने को भी कहा. पीएम मोदी ने उनसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और गर्म पानी पीते रहने को कहा. इतना ही नहीं, वर्कर्स ने कोरोना टीका लगवाया है या नहीं, उन्होंने वैक्सीनेशन बारे में भी जानकारी ली. इस दौरान विकास परियोजना में लगे वर्कर्स काफी खुश नजर आए और पीएम मोदी ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई.

#WATCH | Kedarnath, Uttarakhand: PM Modi had a free-wheeling interaction with shramjeevis working on development projects. He asked them about their native states, benefits of govt welfare schemes & also enquired about their Covid vaccination status pic.twitter.com/ZIahwdfsDJ

