उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री होगी 'The Kashmir Files', भाजपा शासित ये राज्य पहले ही कर चुके हैं ऐलान

देहरादून.‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) फिल्म को लेकर देश्व्यापी बहस शुरू हो गई है. कई राज्यों में ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है. इस बीच उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्य सचिव को राज्य में इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने को लेकर निर्देश दिए. इसके बाद उत्तराखंड में भी फिल्म को टैक्स फ्री किया जा सकता है. इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर वहां हुए अत्याचार और उनके पलायन की त्रासदी को दिखाया गया है. भाजपा शासित 7 राज्य अब तक इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं.

जानकारी के मुताबिक फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की है. दस दौरान उन्होंने फिल्म की तारीफ की और इसके बाद मुख्य सचिव को प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने के निर्देश दे दिए. एक ट्वीट के माध्यम से धामी ने बताया कि उन्होंने निर्देशक अग्निहोत्री से कश्मीरी हिन्दुओं पर हुए अत्याचार को बेहतरीन निर्देशन के साथ फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करने पर बधाई दी है.

यूपी में भी टैक्स फ्री हुई ‘द कश्मीर फाइल्स’

उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म टैक्स फ्री (The Kashmir Files tax free in UP) कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया. बता दें कि इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है और यह कश्मीर से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द की कहानी पर आधारित है.

केशव मौर्य ने देखी है फिल्म

यूपी में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी. इतना ही नहीं, आज यानी सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह फिल्म देखी और इसकी जमकर तारीफ भी की थी. फिल्म देखने के बाद उन्होंने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील भी की थी.

कई राज्यों में हुई टैक्स फ्री

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो उत्तर प्रदेश से पहले कई राज्यों में यह फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है. कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात और हरियाणा की सरकारों ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है. इतना ही नहीं, गोवा और राजस्थान समेत कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करने पर विचार भी किया जा रहा है. बता दें कि यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के कश्मीर घाटी से जबरन पलायन और उनके साथ हुई ज्यादतियों पर आधारित पर है. फिल्म रिलीज होने से पहले और बाद में इसे लेकर दक्षिणपंथ और वामपंथ विचारधारा मानने वाले लोगों के बीच तीखी बहस जारी है.

