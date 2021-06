उत्तराखंड में 8000 किलो चरस जब्त, अरबों की कीमत, गिरफ्तार आरोपियों में दो पुलिस जवान भी, नौकरी से बर्खास्त

ऊधमसिंह नगर/पिथौरागढ़. उत्तराखंड पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी तब लगी, जब दो गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट की जा रही चरस भारी मात्रा में ज़ब्त की गई. लेकिन पुलिस को इस उपलब्धि के साथ शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा क्योंकि जिन चार लोगों को चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उनमें से दो पुलिस के ही जवान थे. पिथौरागढ़ पुलिस के दो जवानों समेत चार लोगों से ऊधमसिंह नगर पुलिस ने 8 क्विंटल से ज़्यादा चरस बरामद की, जिसे दो निजी कारों से ले जाया जा रहा था. पुलिस के भेस में चरस तस्करों के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के आला अफसरों ने कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कह दी है.



किच्छा पुलिस ने एक अमेज़ और एक वैगन आर कार में बैठे चार आरोपियों विपुल सैला, पीयूष खड़ावत, प्रभात बिष्ट और दीपक पांडे को गिरफ्तार किया. खबरों की मानें तो इन दो कारों से 8008 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार हुए इन चारों में से बिष्ट और पांडे पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में आर्म्ड पुलिस में तैनात हैं. अब इनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है.



Uttarakhand: Four people, including two constables of armed police posted in the police lines of Pithoragarh, arrested by the Kichha police of Udham Singh Nagar with 8,008 kgs of charas. 1,094 kgs recovered from one car while 6,914 kgs from another car.