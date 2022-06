पलक झपकते ही बढ़ गया मंदाकिनी नदी का जलस्तर, फंस गए दो युवक, मुश्किल से बची जान

उत्तरकाशी. उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से दो युवक नदी के दूसरे छोर पर फंस गए. दोनों युवकों के फंसने की सूचना पुलिस को दी गई, इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया है. बताया गया है कि पानी का स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ने पर युवक कथित तौर पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड नदी में फंस गया था.

जानकारी के अनुसार केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड में मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. नदी पहले सामान्य बह रही थी, जिसके चलते दो युवक उसको पार कर दूसरी ओर सामान लेने चले गए. इसी बीच नदी का जल स्तर बढ़ गया. नदी की दूसरी ओर फंसे युवकों में घोड़ा संचालक सिद्धार्थ राणा व सागर निवासी चोपता बताए गए. नदी के तेज बहाव के कारण वह दूसरे छोर पर ही फंस गए और मदद की गुहार करने लगे.

#WATCH | SDRF & Uttarakhand Police rescued 2 youth stranded in the Mandakini river, to safety. The youth reportedly got stuck in the river b/w Sonprayag & Gaurikund when the water levels rose unexpectedly. A rescue team rushed to the spot, & brought them to safety. pic.twitter.com/XAogXyHjCz

