क्यों उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का 6 साल पुराना ट्वीट हो रहा है वायरल?

नई दिल्ली. पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ (Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami) ले ली. उधमसिंह नगर जिले के खटीमा से दो बार भाजपा विधायक रहे पुष्कर सिंह धामी का 2015 का एक पुराना ट्वीट सामने आया है. उनके इस ट्वीट से सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया. दरअसल भाजपा नेता ने 2015 में भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत का एक नक्शा जारी किया था, जिस पर उस समय किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन अब जब वह उत्तराखंड की कमान संभालने जा रहे हैं, ऐसे में धामी का ये ट्वीट चर्चाओं में आ गया है.

ट्विटर यूजर्स ने नक्शे को कई मायनों में गलत बताते हुए धामी पर निशाना साधा है. कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने तुरंत इस ओर इशारा किया है कि यह तस्वीर भारत को सटीक रूप से नहीं दर्शाती है और न ही इसमें विदेशी सीमाओं का ध्यान रखा गया है. धामी ने उस ट्वीट में 'अखंड भारत' का नक्शा जारी किया है जिसमें पड़ोसी देश शामिल हैं, लेकिन भारत का संस्करण गलत है क्योंकि ट्विटर यूजर्स के मुताबिक इस नक्शे में लद्दाख और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) नहीं है. भगवा मानचित्र के केंद्र में भारत माता की छवि है, जिस पर कैप्शन है "अखंड भारत - प्रत्येक राष्ट्रभक्त की इच्छा.'

Shouldn’t BJP be making this man Foreign Minister of India rather than CM of a tiny state like Uttarakhand? Then, we can all move to 3rd World War! pic.twitter.com/7wkaDq5Y7u