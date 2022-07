कांगो में भारत के 2 शांति सैनिक शहीद, संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन तेज

बुटेम्बो. कांगो के पूर्वी शहर बुटेम्बो में मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों में संयुक्त राष्ट्र के तीन शांति सैनिकों की जान चली गई जिसमें दो भारतीय थे. बुटेम्बो के पुलिस प्रमुख पॉल नगोमा ने बताया कि हिंसा में सात प्रदर्शनकारी भी मारे गए हैं. सोमवार को देश के तनावग्रस्त इलाके में प्रदर्शन शुरू हो गए. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि MONUSCO (संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना) हथियारबंद समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल हो रही है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर दो बहादुर भारतीय शांति सैनिकों की शहादत पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने कहा, ‘कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बीएसएफ के दो बहादुर भारतीय शांति सैनिकों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ है. वे मोनुस्को का हिस्सा थे. इन अपमानजनक हमलों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए.’

Deeply grieved at the loss of lives of two valiant Indian peacekeepers of the BSF in the Democratic Republic of Congo. They were part of the MONUSCO.

The perpetrators of these outrageous attacks must be held accountable and brought to justice .

