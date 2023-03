2046 में तबाह होगी दुनिया! पृथ्वी से टकराने वाला है यह ऐस्टरॉइड, नासा वैज्ञानिक हुए सतर्क, कहा...

वॉशिंगटन: नासा ने चेतावनी दी है कि 2046 में वैलेंटाइन डे पर एक ऐस्टरॉइड पृथ्वी से टकरा सकता है. नासा इस ऐस्टरॉइड की पूर्ण रूप से निगरानी कर रहा है. वैज्ञानिकों ने अभी दो हफ्ते पहले पाया कि यह ऐस्टरॉइड बड़े खतरे की वजह बन सकता है, हालांकि इसकी आशंका कम है. लेकिन वैज्ञानिकों ने फिर भी इसको लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है. इस ऐस्टरॉइड को 2023DW के रूप में जाना जाता है. नासा के मुताबिक इसे 26 फरवरी को पहली बार खोजा गया था.

CBS न्यूज के मुताबिक, नासा ने इस ऐस्टरॉइड को रिस्क लिस्ट की सूची में डाल दिया है. इस सूची में पृथ्वी को प्रभावित करने वाले ऐस्टरॉइड का नाम है और वर्तमान में नंबर 1 की रैंकिंग पर 2023DW को ही रखा गया है. वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्तमान में इससे कोई खतरा नहीं है. रिस्क लिस्ट के अनुसार, 2047 से 2051 तक – वेलेंटाइन डे पर ऐस्टरॉइड के प्रभाव की आशंका है.

We’ve been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP

