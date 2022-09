यूक्रेन: लाखों लोग बिना बिजली-गैस कर रहे गुजारा, युद्ध नहीं; रूस के इस कदम से गहराया संकट

कीव. रूस- यूक्रेन युद्ध (Ukraine- Russia War) के बीच की जंग को 6 महीने पूरे हो चुके हैं. युद्ध के कारण प्राकृतिक-आर्थिक रूप से बर्बादी भी देखी जा रही है. रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन की ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है, जहां उसने तबाही न मचाई हो. इस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पश्चिमी देशों ने भी रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वहीं रूस ने भी अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए यूरोपीय देशों में सप्लाई होने वाली प्राकृतिक गैसों (Natural Gas) पर 60 प्रतिशत तक कटौती कर दी है, जिसके बाद से यूरोप में प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति में भारी कमी आ गई है.

रूस के इस कदम से पूरा यूरोप एक भारी संकट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है. यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय (Energy Ministry) ने भी अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन भी इस संकट का सामना कर रहा है. आकड़ा शेयर कर बताया गया है कि 6,00,000 से अधिक यूक्रेनियन बिजली के बिना रह रहे हैं. मंत्रालय के अनुसार, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के कारण 2,35,700 यूक्रेनियन भी बिना गैस के रह रहे हैं.

