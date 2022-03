OMG: दुनिया भर में वायरल हुआ 5 पैर वाला दुर्लभ मेमना, 10 लाख में 1 का ऐसे होता है जन्म, देखने के लिए उमड़ी भीड़

नई दिल्ली: आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ऐसे में कुछ भी अजीब और सामान्य से थोड़ा हटकर जो भी होता है वह सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है. इस समय एक मेमना (Rare 5 leg Lamb) सोशल मीडिया (5 leg Lamb Viral in Social Media) में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. इस मेमने की खास बात यह है कि यह दूसरे मेमने से काफी अलग है क्योंकि इसके पास चार की जगह पांच पैर हैं. मेमने का पांचवा पैर बायी ओर है. इसे देखने के लिए हर दिन सैकड़ों की भीड़ उमड़ रही है.

जानकारी के अनुसार इस अद्भुत मेमने का जन्म ब्रिटेन के मोरपेठ में हुआ है. दावा किया जा रहा है कि पांच पैर वाला मेमना काफी दुर्लभ है और इस तरह के मेमने का जन्म कहीं 10 लाख में एक बार होता है. बताया जा रहा है कि मोरपेठ के व्हाइट हाउस फॉर्म में इस मेमने का जन्म हुआ है.

👀 Five-legged lambs are extremely rare – it is thought to only happen to one lamb in a million – and Heather says it is only the second time she has seen it in her 25 years at Whitehouse Farm https://t.co/ysquvbF24i

— The Chronicle (@ChronicleLive) March 10, 2022