आखिरकार यूक्रेन में अबतक क्यों जीत नहीं पाया रूस, 5-प्वाइंट में समझें कारण

मॉस्को. पूरा 1 महीना हो गया. रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध (Russia-Ukraine War) अब भी जारी है. दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार रूस की सेना (Russian Army) पड़ोस के एक छोटे देश यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला करने के बावजूद अब तक अधिकार नहीं कर सकी है. जबकि रूस के सैन्य रणनीतिकारों ने अधिकतम 1 हफ्ते में यूक्रेन (Ukraine) की राजधानी कीव (Kyiv) पर कब्जा करने की रणनीति बनाई थी, ऐसा कहा जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वह कौन से कारण हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय से रूस को रोका हुआ है? यहां 5-प्वाइंट (5-Points Analysis) में उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं.

प्रतिरोध और परिस्थिति का सही अंदाजा लगाने में चूक, तैयारी में कमी

रूस ने यूक्रेन पर हमले (Russia Attack on Ukraine) से पहले सीमा पर लंबे समय तक करीब 1.5 लाख सैनिकों की फौज को तैनात कर के रखा. इससे लगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए बड़ी तैयार की है. लेकिन जब हमला हुआ तो पता चला कि रूस की सेनाएं (Russian Army) यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के बजाय आम रिहायशी इलाकों में हमले कर रहे हैं. उनके सैन्य वाहन यूक्रेन की बर्फबारी के बीच कई जगहों पर बार-बार फंसते नजर आए. इतना ही नहीं, जवाबी हमले में यूक्रेन ने रूस (Russia) के तमाम सैनिकों को हताहत किया. उन्हें गिरफ्तार किया. इससे स्पष्ट हो गया कि रूस ने यूक्रेन (Ukraine) के प्रतिरोध और परिस्थितियों का सही अंदाज नहीं लगाया था. रूसी सेना की तैयारी लंबे युद्ध की नहीं थी.

नाटो की एकता और प्रतिक्रिया का सही आकलन नहीं कर पाए पुतिन

यूक्रेन पर रूस के हमले (Russia Attack on Ukraine) से पहले बीते साल ही अमेरिका (US) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) से अपने कदम पीछे खींचे थे. वहां तालिबान (Taliban) और आतंकियों की चुनौती बने रहने के बावजूद अपनी सेनाएं वापस बुलाई थीं. यही नहीं, जो बाइडन (Joe Biden) से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अमेरिका के राष्ट्रपति (US President) थे तो यूरोपीय संघ के कई देशों के साथ अमेरिकी संबंध नरम-गरम नहीं रहे. नरम-गरम संबंध वालों में अमेरिका की ही अगुवाई वाले सैन्य गठजोड़ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के सदस्य देश भी थे. तिस पर यूरोपीय संघ (EU) के लगभग सभी देशों की कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के मामले में रूस पर बड़ी निर्भरता है. इन तथ्यों के मद्देनजर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) को लगा कि यूक्रेन की मदद को नाटो के सदस्य देश आगे नहीं आएंगे. ईयू के अन्य देश भी उसकी मदद से दूर रहेंगे. लेकिन उनका आकलन गलत साबित हुआ. बीते 1 महीने से भले अमेरिका की अगुवाई वाला कोई देश यूक्रेन के पक्ष में सीधे युद्ध न कर रहा हो, लेकिन उसे रूस से मुकाबले के लिए मदद हर तरह से दे रहा है.