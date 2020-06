VIDEO: 6 साल के इस बच्चे के हैं सिक्स पैक एब, छिपकली की तरह चढ़ जाता है दीवार पर

View this post on Instagram



good morning hello thanks ❤️ Arat & I, we only think of ONE ☝ important purpose in our life (being the best football player in the world ⚽) It’s a very difficult challenge, but we know Arat is capable of doing what he wants. I can see the day that he will be known as the youngest football player. We will change the expectations of those who do not believe in us✌ The golden ball & shoe or any other trophies will be in Arat’s hands. We BELIEVE ⚽️ #spiderman منو آرات برای رسیدن به رویاهامون سخت تلاش میکنیم، بهترین فوتبالیست دنیا شدن. آرات بالاخره موفق میشه این عنوان را کسب کنه، خیلی سختی کشیدیم و مطمعنا خیلی بیشتر باید بجنگیم. آرات باعث افتخار همه ایرانیاست