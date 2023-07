TV शो का साइड इफेक्ट! 7 साल की बच्ची ने मासूम को कुएं में फेंका, खौफनाक Video वायरल

Viral News: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है. वायरल वीडियो में एक 7 साल की बच्ची ने 4 साल के छोटे बच्चे को कुएं में फेंक दिया. यह घटना दक्षिणी चीन के यून्नान प्रांत के सोंगमिंग काउंटी की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि लड़की ने टीवी शो में ऐसा करते हुए देखा था उसी के नकल कर उसने इस घटना को अंजाम दिया.

बीजिंग न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि बच्चे को 10 मिनट के अंदर बचा लिया गया. बताया जा रहा है कि बच्चे ने बचाव के लिए आवाज लगाई थी. वहीं कुएं में 2 मीटर तक पानी भरा हुआ था.

Little Girl Throws 4-Year-Old Boy Into A Well In China 😳

