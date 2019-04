My 8yo came across my bound thesis in the basement, "read" it, and spontaneously wrote me this note. I will now be listing her as a suggested reviewer for all my manuscript submissions. ❤️ pic.twitter.com/ZnKvThzxfC

— Adam Phillippy (@aphillippy) April 26, 2019

Dearest Hannah,

You wrote to your Dad such a wonderful letter. It was so thoughtful and your emojis were perfect. I think it's a great time to ask him to take you for a delicious treat or something.

बच्चों के लिए यह समझना हमेशा आसान नहीं होता है कि उनके माता-पिता क्या काम करते हैं. हालांकि जब आठ साल की एक बच्ची के पास अपने पिता की थिसिस आई तो उसे इसका रिव्यू करने की जल्दी थी. बच्ची के पिता एडम फिलिपी ने ट्विटर पर इस रिव्यू की तस्वीर शेयर की है.एडम ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, "मेरी आठ साल की बेटी मेरी बंधी हुई थिसिस के साथ बेसमेंट में आई. उसने इसे पढ़ा और अनायास ही मुझे यह नोट लिखा. अब मैं उसे अपने सभी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिसन्स पर उसके सुझाव लूंगा."दरअसल आठ साल की बच्ची ने अपने पिता की थिसिस पर दिल को छूने वाला रिव्यू लिखा है. इसमें वह लिखती है, "डियर एडम (डैडी).... मैं आपके काम को देखकर चकित हूं. मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने इस थिसिस को लिखने के लिए पूरे चार साल लिए. मुझे यकीन है कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी. मुझे जीनोम सीक्वेंस के बारे में बहुत सी बातें पता चलीं. मुझे यह सीखना भी पसंद है कि आपने क्या पढ़ा और किसमें रुचि थी. ऐसी कई बातें थी जिन्हें पढ़कर मैं 'शानदार' कहने पर मजबूर हुई.एडम ने जैसे ही इस सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर किया इसे वायरल होने में वक्त नहीं लगा. देखिए इस पर लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है.गौरतलब है कि ट्विटर पर हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है, लेकिन जो हर किसी का दिल छू दे ऐसे तस्वीरें और किस्से कभी-कभी ही आती हैं.