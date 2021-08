Afghanistan Crisis: White House के बाहर अफगानियों ने किया प्रदर्शन, 'बाइडन ने धोखा दिया' के लगाए नारे

वॉशिंगटन. अफगानिस्तान (Afghanistan) से सेना निकालने के फैसले पर चौतरफा सवालों का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) के खिलाफ वॉशिंगटन (Washignton) में प्रदर्शन में हुए. उनके सरकारी आवास व्हाइट हाउस (White House) के बाहर अफगान नागरिकों (Afghan Nationals) ने नारे लगाए और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए बाइडन को जिम्मेदार ठहराया. लोगों ने नारा लगाया, ‘बाइडन तुमने धोखा दिया, बाइडन तुम जिम्मेदार हो.’ प्रदर्शनकारियों ने तालिबान की कार्रवाईयों की भी निंदा की और कहा कि अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए.

प्रदर्शन में शामिल पूर्व अफगान पत्रकार हमदर्फ गफूरी ने कहा, ’20 साल बाद हम फिर सन् 2000 के दशक में वापस आ गए हैं. हम शांति चाहते हैं… अगर तालिबान सत्ता पर काबिज होता है तो हजारों अन्य ओसामा बिन लादेन, हजारों मुल्ला उमर पैदा होंगे… और वे पाकिस्तान से हाथ मिलाएंगे और पूरे मध्य एशिया में फैलेंगे.’ प्रदर्शन में शामिल फरजाना हाफिज ने रोते हुए कहा, ‘तालिबान हमारे लोगों को मार रहा है, वहां महिलाओं को कोई आजादी नहीं होगी और लोगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है.’

हफीजा ने कहा कि उनका 21 वर्षीय भतीजा अफगानिस्तान से बाहर आने की कोशिश कर रहा था. ANI के अनुसार उन्होंने बताया, ‘भतीजे को वीजा मिलना था ताकि वह हमारे पास आता लेकिन अब हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या होगा?’ हफीजा ने रोते हुए कहा, ‘मेरा परिवार वहां है और मैं हर मिनट मर रही हूं. कल रात से मैं अभी तक सोयी नहीं हूं. मैं सो नहीं सकी. यह मेरे लोगों के लिए एक त्रासदी है. मुझे नींद नहीं आ रही है.’

The Taliban are killing our people, women will not have any freedom there and there is no one to look after the people: Farzana Hafiz, one of the protesters broke down while narrating the ordeal of Aghanistan people after the country fell to the Taliban pic.twitter.com/ZLBcx0BDmf

— ANI (@ANI) August 16, 2021