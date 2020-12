अफगानिस्तान में तीन अलग-अलग हमलों में तीन लोगों की हुई मौत

अफगानिस्तान (Afghanistan) में सोमवार को तीन अलग-अलग हमलों में तीन लोगों की मौत (Three Died) हो गई. इस घटना की अफगानिस्तान ने पुष्टि कर दी है. गजनी प्रांत के पूर्व में बंदूकधारियों ने दो प्रांतीय राजस्व निदेशालय के दो लोगों को गोली मार (Shoot Out Two People) दी. यह घटना गजनी प्रांत के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 2 में स्थानीय समयानुसार 8 बजे सुबह घटी. प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता अहमद खान ने बताया कि बंदूकधारी आतंकवादियों (Terrorist) ने कस्टम विभाग के कर्मचारियों को साइलेंस युक्त बंदूकों से गोलियां दागनी शुरू कर दी. ये कर्मचारी घर से निकल कर दफ्तर की ओर जा रहे थे.वहीं पड़ोसी राज्य खोस्ट में एक शक्तिशाली बम को गाड़ी में रखकर उड़ा दिया गया. शिुन्हुआ से बातचीत में रहीश काफिल रेहान ने बताया कि दुघर्टनाग्रस्त गाड़ी प्रोविंशियल काउंसिल मेंबर सैयद असगर अकाखिल की थी. इस घटना में सैयद असगर का एक सुरक्षा कर्मचारी मारा गया जबकि वह भी घायल हो गए.पुलिस ने बताया कि सोमवार को तीसरी घटना राजधानी काबुल में घटी. पुलिस डिस्ट्रिक्ट 4 में घटी इस घटना में एक बम से रक्षा मंत्रालय की गाड़ी को निशाना बनाया गया. इसमें गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया. इन तीनों हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है.अफगानिस्तान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संगठन के अध्यक्ष यूसूफ राशिद ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान एक महिला सामाजिक कार्यकता और उसके भाई की मौत हो गई. दोनों की मौत दो अलग-अलग घटनाओं में हुई. महिला सामाजिक कार्यकर्ता की काबुल हमले में और उसके भाई की मौत कपिसा प्रांत हमले में हुई.