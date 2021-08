काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद अब तालिबान ने सभी देशों से जल्‍द से जल्‍द काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) खाली करने को कहा है. तालिबान के इस फरमान पर अब विश्‍व के सात सबसे विकसित देशों के संगठन G-7 ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे 31 अगस्‍त की समय-सीमा तक काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं करेंगे. इन देशों ने तालिबान के सामने शर्त रखी है कि तय समय सीमा के बाद भी अफगानिस्‍तान से बाहर जाने के इच्छुक अफगान नागरिकों को सुरक्षित रास्‍ता देना होगा.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि सभी देशों ने इसे तालिबान से किसी भी संपर्क की पहली शर्त माना है. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया है कि बिना तालिबान के सहयोग के समय सीमा पर अफगानिस्‍तान को खाली नहीं कराया जा सकता है. बताया जा रहा है कि जी-7 देशों के वर्चुअल बैठक में तालिबान से निपटने की योजना तैयार की गई है.

We’re currently on a pace to finish (evacuation) by Aug 31. The sooner we finish the better. But completion by Aug 31 depends on Taliban continuing to cooperate & allow access to airport to those who’re transporting out & no disruptions to our operation: US President Joe Biden pic.twitter.com/eIdsRyvfML

