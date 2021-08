अफगानिस्तान ने किया एयर स्ट्राइक, महज 6 सेकेंड में तबाह हो गया तालिबान का ठिकाना- देखें Video

काबुल. अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान लगातार अपने पैर मजबूत कर रहा है. तालिबान लगातार दावा कर रहा है कि उसने वहां के 90 फीसदी से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है. लेकिन अफगानिस्तान की सेना की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि वो तालिबान पर ताबड़तोड़ (Afghanistan Airstrike) हमले कर रहे हैं. रविवार को अफगानिस्तान की तरफ से एक बयान में दावा किया गया है कि उसने ताबलिबान के 254 आतंकियों को ढेर कर दिया. इस बीच अफगानिस्तान की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जहां देखा जा सकता है कि तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं.

6 सेकेंड का ये वीडियो अफगानिस्तान की सेना की तरफ से जारी किया गया है. यहां देखा जा सकता है कि सामने कई बिल्डिंग है जो किसी कैंपस की तरह दिख रहा है. अफगानिस्तान का दावा है कि यहां तालिबान के आंतकी छुपे थे. महज कुछ ही सेकेंड के फांसले पर अफगानिस्तान की तरफ से यहां एयर स्ट्राइक किया जाता है. धुएं के गुबार के बीच पलक झपकते ही सबकुछ जमिंदोज हो गया. अफगानिस्तान का दावा है कि इस हमले में तालिबन के कई आतंकी मारे गए.

#Taliban terrorists hideouts were targeted by #AAF in Zherai district of #Kandahar province yesterday. Tens of #terrorists were killed and wounded as result of the #airstrike. pic.twitter.com/mM1uVyeXMu

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 1, 2021