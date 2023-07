प्लेन के अंदर खून से सना था पूरा कालीन, शख्स ने शेयर किया भयावह Video

पेरिस. हाल ही में एयरफ्रांस से यात्रा कर रहे एक यात्री हबीब बत्ताह ने ट्विटर पर पेरिस से टोरंटो जाने के दौरान का एक दुखद वाकया बयान किया है. उन्होंनें ट्विटर थ्रेड साझा करते हुए बताया कि किस तरह उन्हें प्लेन में खून से लथपथ कालीन मिला और उनके पास उसे साफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनका सामान भी उसमें सन चुका था. हबीब ने अपने शब्दों में लिखा, ‘मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है लेकिन @airfrance प्लेन में भयानक रूप से खून से सना हुआ कालीन था, ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है. पेरिस से टोरंटो जाने वाली ट्रांसएटलांटिक फ्लाइट में एक घंटे तक मुझे कुछ गंध आ रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह किसकी गंध है.’

वह घटना की डिटेल साझा करते हुए कहते हैं, ‘उन्हें फर्श पर एक अजीब सा दाग दिखा, जिससे दुर्गंध आ रही थी. जब एयरलाइन कर्मचारियों से सहायता मांगी तो उन्होंनें उसे साफ करने के लिए कुछ वाइप्स दे दिए, लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि वह दरअसल खून था. मैंने जब सीट के नीचे से अपना बैग निकाला तो उसका पट्टा भी खून से सना हुआ था. मैं घुटनों के बल बैठकर आधे घंटे तक इसकी सफाई करता रहा. एयर फ्रांस के स्टाफ ने मुझे दस्ताने और कुछ और वाइप्स दे दिए. यही नहीं उन्होंनें लापरवाही से यह बताया कि इससे पहले वाली फ्लाइट में एक यात्री का खून बहा था.’

Here I am trying to get the blood off my luggage that it absorbed from the airplane carpet. The @airfrance staff crowded around, shocked because they claimed a cleaning crew had removed the seats after the sick passenger incident, but apparently not cleaned the floor. (4 pic.twitter.com/X59rYkvaAW

— Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023