सावधान! सूरज पर दिखा धरती से 4 गुना बड़ा धब्बा, विस्फोट हुआ तो ला सकता है तबाही

खगोलविदों ने सूरज पर एक बेहद बड़ा सनस्पॉट देखा है. यह सनस्पॉट आकार में पृथ्वी से चार गुना बड़ा बताया जा रहा है, जिसे लोग अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं. हालांकि आंखों की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि सोलर ग्लासेज़ लगाकर ही इसे देखा जाए. इस सनस्पॉट को लेकर आशंका जताई जा रही है कि अगर इसमें विस्फोट में होता है तो इससे एक बड़ा सौर्य तूफान उठ सकता है, जो धरती के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है.

खगोल विज्ञानियों ने इस सनस्पॉट का नाम AR3190 रखा है. ये सनस्पॉट सूरज की सतह पर मौजूद ऐसे क्षेत्र हैं, जहां चुंबकीय रेखाओं के मुड़ने के नतीजतन वह चुंबकीय क्षेत्र उच्च स्तर की ऊर्जा धारण करता है. वैसे इतिहास में पहले भी कई बार ऐसे सनस्पॉट देखें गए हैं, लेकिन पृथ्वी से उन्हें देखने टेलीस्कोप की जरूरत होती थी.

दक्षिण कोरिया के इकसन से बम-सुक येओम द्वारा SpaceWeather.com पर बनाए गए एक इन्फोग्राफिक के मुताबिक, इस व्यास पृथ्वी से लगभग चार गुना है और वर्तमान में धरती की दिशा में मौजूद किसी भी दूसरे सनस्पॉट से दोगुना बड़ा है. उनका कहना है कि उन्हें खुद इसकी कोशिश की और आसानी से सनस्पॉट को देख लिया.

One of the biggest sunspots in years (AR3190) (4 times wider than Earth) is crossing the solar disk–and you can see it with the naked eye.

Be sure to use safe solar glasses to protect your eyes. 1/2

Img: Bum-Suk Yeom via https://t.co/B6qLHgazo3 pic.twitter.com/s9zuZIL3as

