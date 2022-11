अमेरिका : एक लाख डॉलर के 19 फ्रेंच बुलडॉग चोरी, चुराने का तरीका देखकर हो जाएंगे हैरान!

वॉशिंगटन. अमेरिका में महंगे कुत्ते चुराने की घटना ने पुलिस को हैरान कर दिया है. फ्लोरिडा में चोरों ने एक घर की खिड़कियां तोड़कर 19 फ्रेंच बुलडॉग चुरा लिए. पोर्ट सेंट लूसी पुलिस विभाग ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि कुत्तों की कीमत 100,000 डॉलर से अधिक है. पुलिस फिलहाल चोरों की तलाश में है. पुलिस ने फेसबुक पोस्ट में उल्लेख किया है कि चोरी शुक्रवार सुबह करीब 11.30 बजे हुई जब घर का मालिक बाहर गया हुआ था.

घर की तस्वीरें फेसबुक पर शेयर की गईं, जिसमें टूटी खिड़कियां दिख रही हैं. पुलिस ने कहा कि संदिग्ध एक वाहन में सवार होकर फरार हो गए. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “बस हुआ – 19 बुलडॉग हाउस बर्गलरी के दौरान चोरी हो गए. आज सुबह 11:21 बजे, पीएसएलपीडी को आवासीय चोरी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई थी. जब निवासी घर पर नहीं थे. संदिग्धों ने एक बेडरूम की खिड़की को तोड़ दिया और 19 फ्रेंच बुलडॉग चुरा लिए. जिनकी कीमत 100,000 डॉलर से अधिक थी. संदिग्ध लोग एक वाहन में सवार होकर चले गए, जिसमें सामने वाला बंपर क्षतिग्रस्त हो गया था. कृपया इस मामले से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए पीएसएलपीडी से संपर्क करें.”

19 Bulldogs, valued at more than $100k, were stolen from a house this morning in the 1000-BLK of SW Fenway Rd. Suspects shattered a bedroom window when residents were not home. Suspects left in a silver 4 door vehicle with front bumper damage. Call PSLPD with any information. pic.twitter.com/QzZeww36C6

— Port St. Lucie PD (@PSLPolice) November 4, 2022