अमेरिका: वर्जिनिया में प्लेन क्रैश, विमान में मिले 3 लोगों के शव

वॉशिंगटन. अमेरिका के दक्षिण पश्चिम वर्जीनिया में रविवार को एक छोटे विमान (Plane Crash) के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार वर्जीनिया (West Virginia) के 3 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने एक बयान में बताया कि एकल इंजन वाला बीचक्राफ्ट सी 23 स्थानीय समयानुसार पूर्वाह्न करीब 11 बजे फायेटेविले में फायेटे हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद नीचे गिर गया. राज्य पुलिस के कैप्टन आर ए मैडी ने बताया कि विमान का मलबा चार्ल्सटन के करीब 50 मील (80 किलोमीटर) दक्षिण पूर्व में न्यू रीवर जॉर्ज ब्रिज से कुछ दूरी पर लांसिंग के एक ग्रामीण इलाके में एक बाड़े के पास मिला. शव विमान के अंदर मिले.

राज्य पुलिस ने मरने वालों की पहचान निक फ्लेचर (38), माइकल टैपहाउस (36) और वेसली फार्ली (39) के तौर पर की है. ये सभी वर्जीनिया में चेसापीक इलाके से थे. एफएए और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड मामले में जांच कर रहे हैं. पुलिस ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान का मलबा लासिंग के ग्रामीण इलाके के पास मिला है.

वहीं, अमेरिका (USA) के मोंटाना राज्य में शनिवार को एक ट्रेन पटरी (Train Derailment) से उतर गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेन में 147 यात्री और चालक दल के 13 सदस्य सवार थे. वहीं,

MORE: New video shows the aftermath of an Amtrak train derailment in Montana that killed at least three people, according to the Liberty County Sheriff’s Department. Officials did not say how many total were injured in the incident. https://t.co/6Cxe5h1jej pic.twitter.com/imB3IOA0Sl

— ABC News (@ABC) September 26, 2021