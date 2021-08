बाइडन बोले- तालिबान के खिलाफ बैन पर उसके हरकतों के आधार पर करेंगे विचार

वॉशिंगटन. अफगानिस्तान (Afghanistan Crisis) पर 23 साल बाद तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद से सभी देश तालिबानी सरकार को लेकर अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ( Joe Biden) ने रविवार को तालिबान के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों को खारिज करने से इनकार कर दिया है. बाइडन ने कहा कि तालिबान के खिलाफ बैन पर उसके हरकतों के आधार पर तय किया जाएगा. बाइडन ने कहा कि ये उस आतंकवादी समहू के आचरण पर निर्भर करता है, जिसने काबुल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को जबरदस्ती बदलने के बाद कई आश्वासन दिए हैं.

रूजवेल्ट रूम में बाइडन से जब पूछा गया कि क्या वो कुछ शर्तों के तहत तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जवाब हां है. ये आचरण पर निर्भर करता है. बाइडन ने ये भी बताया कि अमेरिका ने काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया है. उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ 31 अगस्त की समय सीमा से आगे वापसी मिशन को बढ़ाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

We know that terrorists may seek to exploit the situation & target innocent Afghans or American troops. We’re maintaining constant vigilance to monitor & disrupt threats from any source, including ISIS & the Afghan affiliate known as ISIS-K: US President Joe Biden on #Afghanistan pic.twitter.com/l67Sj2Jgcd

— ANI (@ANI) August 22, 2021