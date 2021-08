Afghanistan Crisis: ब्लिंकन ने कहा- 31 अगस्त के बाद भी देश छोड़ सकेंगे लोग, अमेरिका करेगा पूरी मदद

वॉशिंगटन. तालीबान (Taliban) का अफगानिस्तान (Afghanistan) पर कब्जा करने के बाद से लोगों का देश छोड़कर जाना जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने हाल ही में कहा था कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिकियों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा. इसको लेकर तेजी से मुहिम भी चलाई जा रही है. इस पर अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) का बड़ा बयान सामने आया है. एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि 31 अगस्त को मुहिम समाप्त होने के बाद भी लोग अफगानिस्तान छोड़ सकेंगे.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken)ने कहा कि उनका यह प्रयास 31 अगस्त को खत्म नहीं होने जा रहा है. अलग लोग अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे. ब्लिंकन ने बताया कि काबुल से अब तक 82,300 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं. करीब 6 हजार अमेरिकी काबुल में पाए गए हैं. जिसमें से 4500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी दी. बता दें कि हाल ही में तालिबान ने कहा था कि अगर अमेरिका अपना अभियान 31 अगस्त तक खत्म नहीं करता है तो उसका अंजाम बुरा हो सकता है.

#WATCH | “People will continue to be able to leave the country after the military evacuation effort ends. This effort does not end on Aug 31. It will continue for as long as it takes to help get people out of Afghanistan who wish to leave,” says US Secy of State Antony Blinken pic.twitter.com/clYelwzqQt

