Capitol Hill Violence: फेसबुक-इंस्टा ने 24 तो ट्विटर ने 12 घंटे के लिए ब्लॉक किया ट्रंप का अकाउंट, कहा- पर्मानेंट बंद कर देंगे हैंडल

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time. — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

We are locking President Donald Trump’s Instagram account for 24 hours as well: Adam Mosseri, Head of Instagram pic.twitter.com/3TSosVgfS7 — ANI (@ANI) January 7, 2021

Twitter locks account of outgoing US President Donald Trump for 12 hours following removal of three of his tweets. https://t.co/EJUdTx3t49 pic.twitter.com/jdQpJ6C3xF — ANI (@ANI) January 7, 2021

Facebook removes US President Donald Trump's video addressing his supporters during violence at US Capitol "We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence," tweets Facebook Vice President of Integrity, Guy Rosen https://t.co/fdCneDzNwq— ANI (@ANI) January 6, 2021

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों (US President Election 2020) के नतीजों को लेकर सियासत जारी है. मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) जो बाइडन (Joe Biden) से अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं. वो चुनावों में लगातार धांधली के आरोप लगा रहे हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से तंग आकर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने बड़ा एक्शन लिया है. माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया है. फेसबुक ने ट्रंप के पेज को 24 घंटे के लिए सस्पेंड किया है, जबकि इंस्टाग्राम ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के अकाउंट को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया है. ट्विटर ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने चुनावों को लेकर भड़काऊ बातें जारी रखीं, तो उनका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा.वहीं, फेसबुक ने भी पोस्ट किया कि वह दो पॉलिसी उल्लंघन के चलते ट्रंप के पेज पर पोस्टिंग 24 घंटे के लिए प्रतिबंधित करता है. कैपिटल हिल पर ट्रंप समर्थकों की हिंसा को लेकर फेसबुक न्यूजरूम से ट्वीट किया गया, 'प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ हमने दो वॉयलेंस पॉलिसी के तहत एक्शन लिया है. ट्रंप का फेसबुक पेज 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया है. उनका एक वीडियो भी हटा लिया गया है. इसका मतलब ये है कि ट्रंप इस दौरान अपने अकाउंट से कोई भी पोस्ट नहीं कर पाएंगे.'ट्विटर-फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है. इंस्टाग्राम के हेड एडम मसैरी ने कहा, 'हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंस्टा अकाउंट 24 घंटे के लिए लॉक कर रहे हैं.'बता दें कि ट्रंप के हार मानने से इनकार के बाद उनके समर्थकों ने ट्रंप समर्थकों की भीड़ ने यूएस कैपिटल हिल बिल्डिंग के बाहर हंगामा किया. अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन (Joe Biden) ने यूएस कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों के हंगामे को राजद्रोह करार दिया है. ट्रंप का हार मानने से इनकार, US कैपिटल हिल में समर्थकों का हंगामा, एक की मौत ट्विटर के बाद फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक वीडियो को हटा दिया. दरअसल, यूएस कैपिटल में हिंसा के दौरान ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था. फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी, गाय रोसेन ने कहा, 'हमने ट्रंप के वीडियो को हटा दिया है क्योंकि हमारा मानना है कि ट्रंप का वीडियो जारी हिंसा के जोखिम को कम करने के बजाय योगदान दे रहा था.'हिंसा पर उतारू समर्थकों से ट्रंप ने शांति की अपील भी की. उन्होंने कहा, 'मैं अमेरिकी कैपिटल में सभी से शांतिपूर्ण रहने की अपील करता हूं. हिंसा नहीं होनी चाहिए! याद रखें, हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली पार्टी हैं. कानून और महान पुरुषों व महिलाओं का सम्मान करें. धन्यवाद!'ये सब हंगामा ट्रंप के भाषण के बाद शुरू हुआ. बाइडन की जीत पर संसद के फाइनल फैसले से डरे ट्रंप ने पहले ही वॉशिंगटन में एक बड़ी रैली बुलाई थी. इस रैली में आए समर्थक ट्रंप के भाषण के बाद भड़क गए. ट्रंप ने सीधे-सीधे कह दिया कि अमेरिकी चुनाव में धांधली हुई है और बाइडन के वोट कंप्यूटर से आएं हैं.ट्रंप ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि बाइडन को 8 करोड़ वोट मिले हैं. इधर ट्रंप भाषण दे रहे थे, उधर भीड़ ट्रंप-ट्रंप के नारे लगा रही थी. इसी दौरान ट्रंप समर्थक ससंद के भीतर घुस गए. हालांकि भीड़ को देखने के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन ट्रंप की अपील सिर्फ नामभर की थी.