अमेरिका: डलास एयरशो में 2 प्लेन टकराए, क्रैश में 6 लोगों की मौत की आशंका

डलास. डलास एयर शो में सेकेंड वर्ल्ड वार के जमाने के दो ऐतिहासिक सैन्य विमानों की आपस में हवा में ही टक्कर होने के बाद वे आग के गोलों में बदल गए. इस दुर्घटना के भयानक वीडियो सामने आए हैं. कैमरे में कैद हुई इस भीषण दुर्घटना में बोइंग बी-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस और बेल पी-63 किंगकोबरा की टक्कर हो गई. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है, क्योंकि ये विमान एक एयरशो में हिस्सा ले रहे थे. अधिकारियों ने मौतों की पुष्टि नहीं की है. लेकिन खबरों के मुताबिक कम से कम 6 लोग इन विमानों पर सवार थे और उन सभी की मौत हो जाने की आशंका है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक एयरशो देखने के लिए मौके पर मौजूद लोगों को काफी वक्त तक ये भरोसा नहीं हो सका कि उनकी आंखों के सामने क्या हो गया! हर कोई पूरी तरह सदमे में था. डलास के मेयर एरिक जॉनसन ने कहा कि दुर्घटना के वीडियो दिल दहला देने वाले हैं. मेयर ने कहा कि राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (The National Transportation Safety Board) ने स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की मदद के साथ दुर्घटनास्थल पर नियंत्रण कर लिया है. वीडियो में ये साफ देखा गया कि दूसरी तरफ से आ रहा किंगकोबरा प्लेन विशालकाय बी-17 से टकरा गया और आग और धुएं का एक बड़ा गोला बन गया. एयर शो के मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक ही समय में वहां कई विमान उड़ रहे थे.

BREAKING: Footage shows air collision of a B-17 bomber and smaller plane at Dallas airshow pic.twitter.com/eD1c2GHvu4

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 12, 2022