अमेरिका: आदमी तक पहुंचा बर्ड फ्लू, दुनिया का दूसरा केस, सतर्क हुईं एजेंसियां

वाशिंगटन . अमेरिका (America) के रोग नियंत्रण और सुरक्षा केंद्र (US Centers for Disease Control and Prevention) ने बताया है कि कोलोराडो (Colorado) में एक व्‍यक्ति बर्ड फ्लू ( Bird flu H5) से संक्रमित था. उन्‍होंने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिका का पहला केस है जबकि दुनिया का दूसरा मामला है जब किसी मानव को बर्ड फ्लू एच5 से ग्रसित पाया गया है. स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारियों ने बताया कि यह व्‍यक्ति संक्रमित मुर्गे-मुर्गियों के संपर्क में था. न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से बताया है कि दुनिया का पहला केस चीन मिला था जहां एक 4 साल के बच्‍चे में बर्ड फ्लू के एच3एन8 स्‍ट्रेन की पहचान हुई थी और यह पहला मानव संक्रमण था. यह बच्‍चा भी पोल्‍ट्री पक्षियों के फार्म के कारण ही संक्रमित हुआ था. हालांकि एच5 बर्ड फ्लू का पहला केस ब्रिटेन में मिला था, जहां एक व्‍यक्ति पोल्‍ट्री फार्म में काम करता था.

अमेरिका के स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारियों ने कहा कि कोलोराडो में संक्रमित व्‍यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ली गई है. यह व्‍यक्ति संक्रमित मुर्गे-मुर्गियों के संपर्क में था, चूंकि वह फार्म में काम करता था. इस व्‍यक्ति की नाक से सैंपल लिया गया था और 27 अप्रैल को आई रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाया गया है. इस व्‍यक्ति के पहले भी टेस्‍ट हुए थे जिनमें वह निगेटिव पाया गया था. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सतर्कता के सभी उपाय किए जा चुके हैं. इस संक्रमित व्‍यक्ति को जरूरी दवाएं दी जा चुकी हैं और साथ ही उसे ऑब्‍जरवेशन में रखा गया था. यह व्‍यक्ति पहले थकान का अनुभव करने के कारण डॉक्‍टर के पास गया था, उनके टेस्‍ट रिपोर्ट के बाद उन्‍हें एंटी वायरल दवाएं दी गईं और अब वह पूरी तरह स्‍वस्‍थ है.

अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा चूंकि आम जनता को इसके संक्रमण का खतरा कम है क्‍योंकि एवियन फ्लू का व्‍यक्ति से व्‍यक्ति में संचरण होना दुर्लभ है. अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका में वायरस से संबंधित अन्‍य कोई वेरिएंट नहीं मिला है. उन्‍होंने कहा कि पोल्‍ट्री के साथ काम करने वालों पर खतरा अधिक होता है. ऐसे में पक्षी पालन करने वालों को सतर्क रहना चाहिए. हालांकि कोलोराडो में सतह पर हुए संक्रमण के कारण व्‍यक्ति में यह वायरस पाया गया. उन्‍होंने लोगों से कहा कि जिन पक्षियों को मारा जा चुका है, जो मर चुके हैं या बीमार दिखाई दे रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखें. ऐसे स्‍थान पर न जाएं जहां पक्षियों का मल हो.

