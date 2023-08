वॉश‍िंगटन. दुन‍िया की महाशक्‍त‍ि कहे जाने वाले अमेरिका (America) में इन द‍िनों चोरी, खुले आम फायर‍िंग और डकैत‍ियों के मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़े हैं. आए द‍िन इस तरह के मामले सुर्ख‍ियां बन रहे हैं. ताजा मामला कैलिफोर्निया के 7-इलेवन स्टोर का सामने आया है जहां पर एक शख्स डकैती के इरादे से दाख‍िल हुआ. लेक‍िन स्‍टोर का स‍िख माल‍िक उस पर भारी पड़ गया.

स‍िख माल‍िक ने चोर की न केवल डंडे से प‍िटाई की बल्‍क‍ि उसको अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. इससे जुड़ा एक वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हो रहा है ज‍िसको देख लोग स‍िख स्‍टोर माल‍िक की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और अपनी प्रत‍िक्र‍िया भी जाह‍िर कर रहे हैं.

एनडीटीवी में प्रकाश‍ित खबर के मुताब‍िक न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह वीडियो कुछ दिनों पहले का बताया जाता है जब एक स्‍टोर में हथियार से लैस कुछ लुटेरे डकैती के इरादे से दाखिल होते हैं. ग्रॉसरी स्टोर में दाखिल हुए लुटेरे अपना मुंह ढके हुए थे. जैसे ही यह स्‍टोर में दाखिल होते हैं आसपास का सामान हटाने लगते हैं. लेक‍िन उनको यह पता नहीं चल पाता है क‍ि उस स्‍टोर का मालिक एक सिख है.

लुटेरे अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने के ल‍िए पहले तो कूड़ेदान में सामान भरने की कोशिशें करते हैं. लेक‍िन तभी स्‍टोर का मालिक वहां पर आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है. लेक‍िन लुटेरे हथ‍ियार के बल पर उसको रोकते हैं. हवा में हथियार लहराते हुए स्‍टोर मालिक को पीछे रहने की धमकी भी देता है. इस पूरी घटना का वीड‍ियो स्‍टोर के ब‍िल‍िंग काउंटर से एक शख्‍स शूट कर लेता है.

Sikh grocery store owner was told that “there ain’t nothing you can do” repeatedly and that “ayy, just let him go” as they were being robbed. The Sikhs disagreed. pic.twitter.com/ZIb5CVLMNl

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 2, 2023