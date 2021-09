US नेवी का हेलिकॉप्टर सैन डिएगो तट पर क्रैश, 5 लोग लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

वॉशिंगटन. अमेरिकी नौसेना (US Navy) का एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया है. सैन्य अधिकारियों ने कहा कि USS अब्राहम लिंकन (CVN 72) हेलिकॉप्टर मंगलवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुद्र में एक विमानवाहक पोत से नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के बाद 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं.

अमेरिकी नौसेना ने कहा कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में हेलिकॉप्टर के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नौसेना के 5 सदस्य लापता हो गए.

नौसेना ने कहा कि MH-60S हेलिकॉप्टर में 6 लोग सवार थे. सैन डिएगो से लगभग 60 समुद्री मील की दूरी पर मंगलवार शाम 4:30 बजे ये हादसा हुआ.

BREAKING: An MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) crashed into the sea while conducting routine flight operations approximately 60 nautical miles off the coast of San Diego at 4:30 p.m. PST, Aug. 31. (1/2)

