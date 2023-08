वॉशिंगटन: अगर आप पेशे से पत्रकार हैं तो X प्लेटफॉर्म के मालिक एलन मस्क आप के लिए एक अच्छा ऑफर लेकर आए हैं. उन्होंने पत्रकारों से एक्स पर सीधे खबरों को पब्लिश करने की अपील की है. एक्स को पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था. एलन मस्क पिछले साल ही इस माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के मालिक बने हैं. एलन मस्क ने पत्रकारों से वादा किया है कि यदि वे एक्स पर प्रकाशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें अधिक पैसे और लिखने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी.

एलन मस्क ने इस ऑफर की जानकारी देने के लिए एक्स पर पोस्ट भी किया, “यदि आप एक पत्रकार हैं जो लिखने की अधिक स्वतंत्रता और अधिक आय चाहते हैं, तो सीधे इस मंच पर प्रकाशित करें.” मस्क ने पहले प्लेटफॉर्म पर मीडिया प्रकाशकों को यूजर्स से उनके लेख पढ़ने के लिए शुल्क लेने की अनुमति देने की योजना के बारे में भी बात की थी. उन्होंने कहा था कि उपयोगकर्ताओं से “प्रति लेख के आधार पर” शुल्क लिया जाएगा और यदि वे मासिक सदस्यता के लिए साइन अप नहीं करते हैं तो उन्हें अधिक भुगतान करना होगा.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform!

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023