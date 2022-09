अमेरिका: शख्स ने फेसबुक लाइव पर दिया अंधाधुंध फायरिंग को अंजाम, 2 की मौत

वाशिंगटन. अमेरिका में एक एक 19 साल के शख्स ने गुरुवार को मेम्फिस शहर में कथित तौर पर फायरिंग की और फेसबुक पर इस घटना की लाइवस्ट्रीमिंग की. अमेरिका के टेनेसी राज्य के मेम्फिस में हुई इस घटना में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं. फायरिंग करने वाले संदिग्ध की पहचान ईजेकील केली (Ezekiel Kelly) के रूप में की गई है. मेम्फिस पुलिस ने कहा कि फेसबुक लाइव स्ट्रीम में संदिग्ध बंदूकधारी को एक स्टोर में घुसते और लोगों पर गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है. मेम्फिस पुलिस विभाग के मुताबिक फायरिंग करने वाला संदिग्ध एक 19 साल का अश्वेत युवा है.

बताया जा रहा है कि ईजेकील केली नामक इस शख्स ने कथित तौर पर मेम्फिस शहर के चारों ओर घूमते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. उसने शहर में कई जगह फायरिंग की. बीएनओ न्यूज की एक खबर के मुताबिक संदिग्ध शूटर की गाड़ी बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. घटनास्थल से भागते हुए संदिग्ध ने एक ग्रे टोयोटा एसयूवी को टक्कर मार दिया. इस हादसे में टोयोटा एसयूवी का चालक घायल हो गया.

लोकल मीडिया की एक खबर के अनुसार फायरिंग को अंजाम देने वाला संदिग्ध अभी भी फरार है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. पुलिस ने उसकी एक तस्वीर जारी की और मेम्फिस के निवासियों को जब तक यह मामला हल नहीं हो जाता, तब तक घर के अंदर रहने की सलाह दी है. मेम्फिस विश्वविद्यालय ने भी अपने छात्रों को एक संदेश भेजा है कि कैंपस के पास शूटिंग की एक घटना की सूचना मिली है. विश्वविद्यालय से लगभग 4 मील की दूर रोड्स कॉलेज ने भी छात्रों को जहां हैं वहीं पर सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है.

