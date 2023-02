US Shooting News: अमेरिका में यह कैसी खून की होली? गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा यूनिवर्सिटी कैंपस, फायरिंग में 3 की मौत से हड़कंप

मिशिगन. अमेरिका (America) में गोलीबारी (Shooting in US) थमने का नाम नहीं ले रही है. एक बार फिर गोलीबारी की घटना हुई है. यह घटना सोमवार को मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस (Michigan State University) में घटी है. इस गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई है. वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं. गोलीबारी में घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हमले के बाद संदिग्‍ध हमलावर पैदल भागता हुआ नजर आया.

CNN की रिपोर्ट के अनुसार एमएसयू पुलिस और सार्वजनिक सुरक्षा ने ट्विटर पर इस घटना की पुष्टि की. मीडिया से घटना के बारे में बात करते हुए अंतरिम उप पुलिस प्रमुख क्रिस रोजमैन ने कहा कि कुछ पीड़ितों को ‘जानलेवा चोटें’ आई हैं. उन्होंने घटना के बारे में कहा कि पुलिस को रात 8.18 बजे कैंपस में गोलीबारी को लेकर फोन आया. इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया.

UPDATE: The suspect is believed to be on foot right now. Community members on and off campus should continue to shelter in place. Police are continuing to respond. pic.twitter.com/FIUligmEBC

— MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023