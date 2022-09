US में अब पुलिस भी निशाने पर! अधिकारी को गोली मारने के आरोप में 3 गिरफ्तार

वाशिंगटन. अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर ने अब पुलिस को भी निशाने पर ले लिया है. मेम्फिस में एक पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है. पुलिस प्रमुख सीजे डेविस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार दोपहर दक्षिण पश्चिम मेम्फिस में एक पुलिस अधिकारी को गोली मारने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें यह भी पता चला कि चौथा संदिग्ध अभी भी फरार है और पुलिस उसका पीछा कर रही है. अधिकारी ने बताया कि मेम्फिस पुलिस विभाग को दोपहर 12:30 बजे (स्थानीय समयानुसार) एक अधिकारी के बारे में अलर्ट किया गया था, जिसे हॉर्न लेक और हॉर्न लेक कोव के क्षेत्र में गोली मार दी गई थी.

पुलिस के मुताबिक एक अन्य पुलिस अधिकारी ने घायल अधिकारी को रीजनल वन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अधिकारी की हालत गंभीर है. पुलिस के अनुसार उसी दिन वाशिंगटन डीसी में दो क्लासमेट को कथित रूप से गोली मारने और घायल करने के आरोप में एक 15 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया गया था. एक अलग घटना में, एक अन्य किशोर को भी बुधवार को दक्षिण पूर्व वाशिंगटन में एक इमारत के अंदर गोली मार दी गई थी.

Preliminary information on a Memphis Police officer shot in the area of Horn Lake and Horn Lake Cove.

Please call 901-528-CASH with any tips. pic.twitter.com/9DFz9LLrpH

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) August 31, 2022