अमेरिका: कांफडेरेट जनरल रॉबर्ट ई ली की विशाल प्रतिमा हटाई गई, ये है वजह

रिचमंड. वर्जीनिया की राजधानी रिचमंड में बुधवार को एक सदी से भी अधिक समय बाद जब कांफडेरेट जनरल रॉबर्ट ई ली (American Confederate general Robert E Lee statue) की विशाल प्रतिमा को हटा दिया गया है. प्रतिमा को हटाने के बाद वहां मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई. लोग नाचने गाने लगे. अमेरिका में कांफडेरेसी के सबसे बड़े स्मारकों में एक घुड़सवार प्रतिमा को स्थानीय समयानुसार सुबह नौ बजे हटाया गया.

मजदूरों ने उनके घोड़े की प्रतिमा को रस्सी से बांधकर हुए पीठिका से गिराया तो सैंकड़ों की भीड़ झूम उठी. फिर प्रतिमा के टुकड़े किये गये. इस मौके पर गवर्नर राल्फ नोर्थाम ने कहा, ‘ लंबे समय बाद ये घाव पर मरहम लगाने के तहत हो रहा है ताकि वर्जीनिया आगे बढ़ सके और समावेशन और विविधता के साथ स्वागतमय राज्य बने.’

Robert E. Lee statue removed from Richmond’s Monument Avenue, a key milestone in the destruction and rewriting of American history.

p.s. Lee had more dignity in his little finger than this guy on the cherry picker will ever have. pic.twitter.com/UJsyyzCxtD

