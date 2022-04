Russia-Ukraine War: अमेरिका ने कहा-रूस से जंग लड़ना हमारे हित में नहीं, बस यूक्रेन के लिए हैं मजबूर

वॉशिंगटन. रूस बीते 42 दिन से यूक्रेन पर हमले (Russia-Ukraine War)कर रहा है. जंग में यूक्रेन में हर तरफ तबाही मची है. अमेरिका (US-Ukraine Relation) इस जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है. इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी का कहना है कि रूस के साथ युद्ध करना अमेरिकी लोगों के हित में नहीं है. हालांकि, हम यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस युद्ध से उबरने में कुछ समय लगने वाला है और अमेरिका इसका हिस्सा बना रहेगा.

व्हाइट हाउस (White House) की प्रेस सचिव जेन साकी ( Jen Psaki) ने मंगलवार देर रात प्रेस ब्रीफिंग में ये बातें कही. उन्होंने कहा, “हम यूक्रेन को अपना ऐतिहासिक समर्थन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. चाहे वह सैन्य सहायता, मानवीय सहायता या आर्थिक सहायता हो. इस युद्ध से उबरने में कुछ समय लगने वाला है और अमेरिका इसका हिस्सा बना रहेगा.”

जेन साकी ने आगे कहा, “प्रतिबंधों का लक्ष्य रूस को अपना निर्णय बदलने के लिए मजबूर करना है. उनके पास असीमित संसाधन नहीं हैं. हमारी ओर से लगाए गए गंभीर प्रतिबंधों को देखते हुए आखिर में रूस डॉलर के भंडार को समाप्त करने या नए राजस्व को अपनाने या डिफॉल्ट रूप से चुनने के लिए मजबूर होगा.”

We are committed to continuing our historic support to Ukraine whether it is military assistance, humanitarian assistance or economic assistance. The recovery from this war is going to take some time & the United States will continue to be a part of that: WH Press Secy Jen Psaki pic.twitter.com/xm2gOM2kS0

