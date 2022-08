VIDEO: अमेरिका में फिर दिखी ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ जैसी पुलिस बर्बरता, वीडियो वायरल, 3 अफसर सस्पेंड

मलबरी (अर्कांसस). अमेरिका के अर्कांसस राज्य में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है. जिसके बाद अर्कांसस की क्रॉफर्ड काउंटी में तीन पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्हें पार्किंग में एक आदमी को पीटते हुए दिखाया गया है. गवर्नर ने कहा कि स्टेट पुलिस इस घटना की जांच करेगी. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक पुलिस अधिकारी बार-बार और बेरहमी से एक शख्स को घूंसा मारता है और कई बार सीमेंट की फर्श पर उसका सिर पटक देता है. एक अन्य पुलिस अफसर गिरे हुए शख्स के शरीर के निचले हिस्से पर बार-बार लात मारते हुए दिखाई दे रहा है. जबकि एक तीसरा पुलिस वाला उस आदमी को नीचे दबाए हुए दिखाई दे रहा है.

इनमें से दो पुलिस अधिकारी क्रॉफर्ड काउंटी शेरिफ कार्यालय में नियुक्त हैं और तीसरा मलबरी शहर के पुलिस विभाग का एक अफसर है. अर्कांसस के गवर्नर असा हचिंसन ने कहा कि स्टेट पुलिस इस अरेस्ट की घटना की जांच करेगी. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि ‘मैंने अर्कांसस स्टेट पुलिस के कर्नल बिल ब्रायंट से बात की है और क्रॉफर्ड काउंटी में लोकल अरेस्ट की घटना की जांच वीडियो सबूत और अभियोजन पक्ष के वकील के अनुरोध के अनुसार की जाएगी.’

BREAKING NOW: Video emerges of 3 Arkansas police officers BEATING MAN outside convenience store in Crawford County… pic.twitter.com/3PvK8L9kjk

— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) August 21, 2022