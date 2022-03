रूस यूक्रेन जंग पर हुए इमोशनल हुए अर्नाल्ड श्वाजनेगर, मैसेज का वीडियो हुआ वायरल

लॉस एंजेलिस. ‘टर्मिनेटर’ फिल्‍म के हीरो, हॉलीवुड स्टार अर्नाल्ड श्वाजनेगर (Arnold Schwarzenegger) ने गुरुवार को वीडियो संदेश जारी कर रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से यूक्रेन में हमले रोकने की अपील की. उन्‍होंने इस युद्ध (Russia Ukraine War) को मूर्खतापूर्ण कहा है. उन्‍होंने इस युद्ध का विरोध करने वाले रूस के नागरिकों को अपना ‘नए नायक’ बताते हुए प्रशंसा की है. कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए इमोशनल मेसेज में कई बार रूस और रूसी सैनिकों से अपील की है. उन्‍होंने कहा कि आज आपसे बात कर रहा हूं क्‍योंकि दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी भयानक चीजें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. यह वीडियो संदेश करीब नौ मिनट का है.

पूर्व बॉडीबिल्डिंग चैंपियन अर्नाल्ड श्वाजनेगर ने कहा कि मेरी फिल्‍म ‘रेड हीट’ मॉस्‍को के रेड स्‍क्‍वायर पर शूट की गई पहली अमेरिकी फिल्‍म थी. उन दिनों रूसी लोगों ने मुझ पर बहुत प्‍यार बरसाया था. और उस समय रूसी वेट लिफ्टर यूरी व्‍लासोव से मुलाकात हुई थी, तब वे 14 साल के थे. उन्‍होंने कहा कि रूस के लोगों की ताकत और दिल ने मुझे हमेशा ही प्रेरित किया है. इसलिए मुझे उम्‍मीद है कि आप मुझे यूक्रेन में जारी युद्ध के बारे में सच्‍चाई बताने देंगे.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022