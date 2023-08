नई दिल्ली. एक एशियाई एमआईटी ग्रेजुएट लड़की ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए खुद का एक पेशेवर चित्र बनाने के लिए कहा. लेकिन जब उनका फोटो बनकर सामने आया तो वह हैरान थीं. बोस्टन ग्लोब के अनुसार, 24 वर्षीय रोना वांग ने प्लेग्राउंड एआई इमेज एडिटर को अपने हेडशॉट को अधिक ‘प्रोफेशनल’ फोटो बनाने के लिए प्रेरित किया. हालांकि, परिणाम वह नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी.

एआई से बनी फोटो को एक्स (ट्विटर) पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘एआई एडिटिंग के साथ लिंक्डइन प्रोफाइल फोटो पाने की कोशिश कर रही थी और यह फोटो मुझे मिला. पहली तस्वीर में वांग मैरून एमआईटी स्वेटशर्ट पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने फोटो जेनरेटर को इस सोच के साथ अपलोड किया, ‘मूल फोटो वाली लड़की को एक पेशेवर लिंक्डइन प्रोफाइल फोटो दें’

was trying to get a linkedin profile photo with AI editing & this is what it gave me pic.twitter.com/AZgWbhTs8Q

— Rona Wang (@ronawang) July 14, 2023