सिर्फ एक शब्द का हेरफेर होने के कारण बराक ओबामा को दोबारा लेनी पड़ी थी शपथ

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) को 2009 में पद ग्रहण करते वक्त दो बार शपथ लेनी पड़ी थी. दरअसल, व्हाइट हाउस में पहली बार शपथ लेने के दौरान ओथ स्क्रिप्ट में एक शब्द का हेरफेर होने की वजह से ऐसा करना पड़ा था. शपथ दिलाने का काम चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने किया था. दोबारा भी यह काम जॉन ने ही किया.व्हाइट हाउस काउंसिल की तरफ से बयान जारी करते हुए प्रेस सचिव रॉबर्ट गिब्स ने दूसरी बार शपथ समारोह में शामिल पत्रकारों से संकोच के साथ कहा था, 'हमारा विश्वास है कि शपथ समारोह के दौरान होने वाली प्रक्रिया को हमने ठीक से निभाया था. प्रेसिडेंट ने बिल्कुल उचित तरह से शपथ ग्रहण की थी. लेकिन शपथ में एक शब्द क्रम में न होने कारण तय किया गया कि प्रेसिडेंट को दोबारा शपथ दिलाई जाए. लिहाजा अति सतर्कता बरतते हुए चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने प्रेसिडेंट को दोबारा शपथ दिलाई.गिब्स यह कहने के बाद पत्रकारों को मैप रूम में ले गए जहां प्रेसिडेंट स्टाफ मेंबर्स के साथ ओबामा उन लोगों का इंतजार कर रहे थे. प्रेसिडेंट ओबामा ने पत्रकारों की तरफ मुस्कराते हुए देखा और माहौल को हल्का करते हुए कहा, ' यह बेहद मजेदार था, लिहाजा हमने तय किया कि एक बार दोबारा हम शपथ ग्रहण करेंगे. हॉल ठहाकों से गूंज उठा.'दरअसल, पहले दिन ली गई ओथ स्क्रिप्ट में, 'मैं यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिस का कार्यभार पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा. (I will execute the office of president to the United States faithfully) की जगह मैं पूरी ईमानदारी से यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिस का कार्यभार निभाऊंगा (I will faithfully execute the office of president of the United States).'हो गया था.