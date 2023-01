COVID-19: अचानक कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौत के लिए वैक्सीन जिम्मेदार, साइंटिस्ट ने किया खुलासा

नई दिल्ली. लुइसियाना के एक क्लीनिकल साइंटिस्ट और इमरजेंसी फिजिशियन जोसेफ फ्रैमैन का दावा है कि आरएनए कोविड-19 वैक्सीन लोगों में गंभीर प्रतिकूल घटनाओं को बढ़ा सकता है, जिसमें अचानक कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मृत्यु भी शामिल है. एमआरएनए कोविड-19 वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना के ट्रायल का फिर से विश्लेषण करने वाले रिसर्च के प्रमुख लेखक जोसेफ फ्रैमैन ने एक ऑनलाइन वीडियो में कहा, ‘हमने पाया कि वैक्सीन गंभीर प्रतिकूल घटनाओं में इजाफा करता है, हालांकि इसकी दर 800 में से सिर्फ 1 की है.’

फ्रैमैन ने आगे कहा, ‘रिसर्च के प्रकाशन के समय, मेरे साथी-लेखकों और मुझे विश्वास नहीं था कि हमारे अध्ययन की वजह से बाजार से mRNA वैक्सीन को वापस लेने की मांग की गई है. हालांकि, इसके प्रकाशन के बाद से नए सबूत हमारे सामने आए हैं और इसके कारण मुझे फिर से अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना होगा.’

