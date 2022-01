दुनिया में 24 घंटे में मिले 21.04 लाख कोरोना मरीज़, 8.61 लाख मौतों के साथ अमेरिका टॉप पर

वॉशिंगटन. दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus cases in the World)का कहर जारी है. अमेरिका में कोरोना संक्रमितों (Covid Cases in US) की तादाद बढ़ती जा रही है. हालात ये हैं कि अस्पतालों में भी स्टाफ की कमी हो गई है. देश के कई हॉस्पिटल्स में उन स्टाफ मेंबर्स को भी ड्यूटी पर बुला लिया गया है जो खुद संक्रमित हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये स्टाफ मेंबर्स वो हैं जिनमें लक्षण हल्के या न के बराबर हैं.

पूरी दुनिया में अब तक करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं. इनमें से 26 करोड़ ठीक हो चुके हैं. 55.11 लाख ने जान गंवाई है. 8.61 लाख मौतों के साथ अमेरिका टॉप पर है. वहीं, 6.20 लाख मौतों के साथ ब्राजील दूसरे और 4.84 लाख के साथ भारत तीसरे नंबर पर है.

नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका टॉप पर

नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 6.73 लाख मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 1.67 लाख के साथ भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है. वहीं, 1.42 लाख के साथ ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है. पिछले दिन के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 3.02 लाख की कमी आई है. दुनिया में सोमवार को 24.04 लाख नए संक्रमित मिले थे.

जानिये देशों के अपडेट:-

चीन के अनयांग शहर में लॉकडाउन

चीन के अनयांग शहर में 2 ओमिक्रॉन संक्रमित मिलने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है. इस शहर की आबादी 55 लाख है. इससे पहले यहां के 1 करोड़ 30 लाख आबादी वाले शीआन शहर और 11 लाख की आबादी वाले युझोउ शहर में लॉकडाउन लगाया जा चुका है. चीन में अब कुल 1.96 करोड़ आबादी लॉकडॉउन में है.

जर्मनी में पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन

यूरोपीय देशों में एक बार फिर कोरोना के चलते पाबंदियां लगनी शुरू हो गईं. सोमवार को जर्मनी के कई शहरों में पाबंदियों के विरोध में प्रदर्शन हुए. इनमें हजारों लोगों ने शिरकत की. खास बात ये है कि जर्मनी में 2 हफ्ते के दौरान 91% जबकि इटली में 300% कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ गए. अब पूरे यूरोप में सरकारें वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज को मेंडेटरी करने जा रही हैं.

मेक्सिको के राष्ट्रपति कोविड संक्रमित

दुनिया कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Mexico) से दहशत में है. मेक्सिको (Mexico) में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. इस बीच मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर (Andres Manuel Lopez Obrador) दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने सोमवार को बताया कि वह दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. इससे पहले वो पिछले वर्ष की शुरुआत में भी संक्रमित पाए गए थे. मेक्सिको में कोविड-19 संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि कोविड-19 टेस्ट कराना भी मुश्किल हो रहा है.

इजराइल के विदेश मंत्री को हुआ कोरोना

इजराइल में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस बीच इजरायल (Israel) के विदेश मंत्री यायिर लापिद (Yair Lapid) कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. इजराइल के विदेश मंत्री (Foreign Minister) यायिर लापिद ने सोमवार देर रात पुष्टि की है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. विदेश मंत्री ने कहा कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें टीका लगाया गया था. उन्होंने अब तक टीका नहीं लेने वाले लोगों को आगाह भी किया और सभी लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की. इजराइल में सोमवार को 21 हजार से ऊपर नए मामले दर्ज किए गए हैं.

