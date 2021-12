US में मिले कोरोना के 4.88 लाख नए केस, फ्रांस में हर सेकंड 2 लोग हो रहे संक्रमित

वॉशिंगटन. कोरोना वायरस (Coronavirus cases in the World) का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid Omicron Variant) दुनियाभर में तबाही मचा रहा है. अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है. न्यूयॉर्क टाइम्स के डेटा के मुताबिक, बुधवार को यहां कोरोना के रिकार्ड 4.88 लाख नए मामले दर्ज किए गए. इस दौरान 1207 लोगों की मौत हुई है. मंगलवार को यहां 3.88 लाख कोरोना संक्रमित मिले थे. US में पिछले 2 हफ्तों के भीतर अस्पताल में भर्ती होने वाले पेशेंट्स की संख्या में 11% का इजाफा हुआ है. वहीं, फ्रांस में हर सेकंड 2 लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं.

अमेरिका में नए संक्रमण के मामले हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपने उच्चतम स्तर को छू रहे हैं. इसके पीछे मुख्य कारण अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया जा रहा है. दैनिक वैश्विक मामले ऐसे समय पर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मामले कोरोना की ‘सुनामी’ ला सकते हैं.

पढ़ें बाकी देशों का हाल:-

फ्रांस में हर सेकंड 2 लोगों को कोरोना संक्रमण

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के बुधवार देर रात जारी डेटा के मुताबिक, फ्रांस में 24 घंटे के दौरान कुल 2.08 लाख नए केस सामने आए. ओमिक्रॉन संक्रमितों की अलग से जानकारी नहीं दी गई है. फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर ओलिवर वेरन ने कहा- ‘इतने केस देखकर हम हैरान हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड में हमारे देश में दो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं.’

पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन का कहर, अब तक 79 मामलों की हुई पुष्टि

ब्रि‍टेन में कोरोना के र‍िकॉर्ड 183,037 मामले

ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी है और पूरे ब्र‍िटेन में कोरोना लहर आंतक मचाए हुए हैं. आलम यह है क‍ि एक द‍िन के अंदर ब्रि‍टेन में कोरोना के र‍िकॉर्ड 183,037 मामले दर्ज क‍िए गए हैं. हालांक‍ि दैन‍िक र‍िपोर्ट के इन आंकड़ों में उत्‍तरी आयरलैंड के पांच द‍िनों के आंकड़ें भी शामिल हैं. जहां क्रिसमस की वजह से हुई जांच में देरी हुई है और प्रशासन ने लगभग 23,000 मामले संक्रमण के दर्ज क‍िए हैं. वहीं ब्रि‍टेन स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी ने कहा है क‍ि कोरोना की वजह से बीते सात द‍िनों में 914,723 लोग संक्रम‍ित पाए गए हैं. जबक‍ि बुधवार सुबह तक इंग्लैंड में कोरोना के चलते कुल 10,462 लोग अस्पताल में भर्ती थे.

कोरोना की नैचुरल वैक्सीन बनेगा ओमिक्रॉन, खत्म हो जाएगी महामारी- स्टडी

कोरोना की नए लहर से चीन का बुरा हाल

कोरोना वायरस के नए लहर से चीन का बुरा हाल है. उत्तरी पश्चिम चीनी शहर जियान में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आठ दिन से लॉकडाउन जारी है. 1।3 करोड़ आबादी वाले इस शहर में कई लोग कई दिनों से भूखे हैं. चीनी नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक 29 दिसंबर को चीन में 156 नए लोकल ट्रांसमिशन वाले केस रिपोर्ट हुए हैं. इन 156 केस में से 155 जियान क्षेत्र से थे. लोकल ट्रांसमिशन के अलावा भी कोविड के 51 इंपोर्टेड केस मिले हैं. 9 दिसंबर से अब तक इस क्षेत्र में 1,117 नए मामले सामने आए हैं.

Tags: Coronavirus, Coronavirus Delta Variant, Omicron