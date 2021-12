बिल गेट्स बोले- दुनिया महामारी के सबसे बुरे दौर की तरफ बढ़ रही, मेरे सभी प्लान कैंसिल

वॉशिंगटन. कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) किसी भी वेरिएंट की तुलना में सबसे तेज गति से फैल रहा है. अब तक करीब 90 देशों में इस वेरिएंट के केस मिल चुके हैं. इस बीच दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के संस्थापक बिल गेट्स (Bill Gates) ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है. गेट्स ने संक्रमण को लेकर लगातार एक के बाद एक 7 ट्वीट किए. उन्होंने आशंका जताई है कि हम जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हैं. इसलिए अभी से हमें सावधान रहना होगा.

बिल गेट्स ने कहा, ‘मेरे करीबी दोस्त तेजी से नए संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए. नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मैंने छुटि्टयों पर बाहर घूमने जाने के अपने सभी प्लान कैंसिल कर दिए हैं.’ गेट्स ने मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने और भीड़ में जाने से बचने की सलाह भी दी.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021