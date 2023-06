न्यूयॉर्क (अमेरिका). अमेरिका (America) में भारतीय मूल (Diaspora) के लोगों के बढ़ते दबदबे के चलते अब वहां पर भारत के सबसे बड़े त्‍योहार द‍िवाली (Diwali) पर सरकारी अवकाश घोष‍ित कर द‍िया है. इसके फैसले के बाद अब न्यूयॉर्क शहर में रोशनी के त्योहार दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी. अधिकारियों ने यह घोषणा करते हुए इसे भारतीय समुदाय सहित शहर के निवासियों के लिए एक ‘जीत’ बताया.

न्‍यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि उन्हें गर्व है कि राज्य के सदन और राज्य के सीनेट ने न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल में दिवाली पर छुट्टी रखने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है. उन्होंने सोमवार को सिटी हॉल से की गई एक विशेष घोषणा में कहा क‍ि हमें विश्वास है कि गवर्नर इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप देंगे.

New York Diwali Holiday: अमेर‍िका में द‍िवाली पर होगी सरकारी छुट्टी! न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में प्रस्‍ताव पेश, मंजूरी म‍िलने पर लागू होगा कानून

एडम्स ने कहा क‍ि यह एक जीत है… केवल भारतीय समुदाय के महिला व पुरुषों और दिवाली मनाने वाले सभी समुदायों की नहीं, बल्कि यह न्यूयॉर्क की जीत है. इस वर्ष से न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक स्कूलों में दिवाली की छुट्टी रहेगी.

न्यूयॉर्क की प्रतिनिधि सभा की सदस्य जेनिफर राजकुमार ने कहा कि दो दशकों से अधिक समय से, दक्षिण एशियाई और भारतीय-कैरिबियाई समुदाय ने इस पल के लिए संघर्ष किया है. जेनिफर न्यूयॉर्क राज्य की प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई पहली भारतीय-अमेरिकी महिला हैं.

#WATCH | Diwali to become school holiday in New York City, US

“I’m so proud to have stood with Assemblymember Jenifer Rajkumar and community leaders in the fight to make Diwali a school holiday. I know it’s a little early in the year, but: Shubh Diwali,” tweets Mayor Eric Adams… pic.twitter.com/TfrlU7KWwm

— ANI (@ANI) June 27, 2023