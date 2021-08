US सैनिकों की वापसी पर अफसोस नहीं, अफगानियों को तालिबान से खुद लड़ना होगा- बाइडन

वॉशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) से सैनिकों की वापसी पर किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश से साफ इनकार कर दिया है. बाइडन ने कहा, ‘अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले पर मुझे कोई अफसोस नहीं है. अफगान नेताओं और लोगों को अपने देश के लिए तालिबान (Taliban) से खुद लड़ना होगा. ये उनका ही संघर्ष है.’

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) ने 31 अगस्त तक युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान (Afghanistan) से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी का आदेश दिया है. पेंटागन ने बताया कि अब तक वहां से 90 फीसदी से अधिक सैनिक स्वदेश लौट चुके हैं.

अफगानिस्तान की 6 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान का कब्जा, भारत ने अपने नागरिकों को बुलाया वापस

We lost thousands of American personnel. Afghan leaders have to come together. They have to fight for themselves and the nation. We are going to continue to keep our commitments, but I do not regret my decision (on pulling out forces from Afghanistan): US President Joe Biden pic.twitter.com/pj8lXKhofX

