...Why aren’t Mueller and the 17 Angry Democrats looking at the meetings concerning the Fake Dossier and all of the lying that went on in the FBI and DOJ? This is the most one sided Witch Hunt in the history of our country. Fortunately, the facts are all coming out, and fast!

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!

United States President Donald Trump accepted that his eldest son Donald Trump Jr's meeting of 2016 with Kremlin associated lawyers, was to get information on Hilary Clinton

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उनके बेटे ने 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक रूसी वकील से मुलाकात की थी. ट्रंप ने कहा कि विपक्षी उम्मीदवार की जानकारी निकालने के लिए उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप (जूनियर) ने रूस के एक नामी अटॉर्नी (वकील) से मुलाकात की थी. ट्रंप ने इसे पूरी तरह से कानूनी बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिकी चुनावों में ये एक आम प्रथा रही है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को कई ट्वीट किए और माना कि चुनावों को लेकर रूसी अटॉर्नी से कई मीटिंग हुई थी. ट्रंप ने कहा, 'ट्रंप टावर में रूसी अटॉर्नी के साथ और मेरे बेटे की मुलाकात हुई थी. हम विपक्षी उम्मीदवार की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते थे. ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है. राजनीति में हमेशा से ही ऐसा होता आया है.' बता दें कि अटार्नी के पास डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के बारे कई निजी जानकारियां थीं.पिछले साल ही 'New York Times' अखबार ने खुलासा किया था कि ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जून 2016 में रूसी अटॉर्नी वकील नतालिया वेसेलनित्सकाया से मुलाकात की थी. इसके बाद से ही चुनाव जीतने के लिए ट्रंप पर रूस के साथ मिलकर हेरफेर के आरोप लगाए जा रहे थे. हालांकि, ट्रंप और रूस दोनों ही इससे इनकार करते रहे हैं.ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए कहानियां गढ़ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति का इशारा अपने पूर्व वकील माइकल कोहेन को लेकर था. हालांकि, कोहेन अब ट्रंप से अलग हो गए हैं.इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के चुनावों में कथित दखल से रूस को क्लीनचिट दे दी थी. पिछले महीने फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था, 'फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) की वजह से अमेरिका-रूस के रिश्तों में तनावपूर्ण हुए. चुनावों को प्रभावित करने में रूस की कोई भूमिका नहीं थी.'हालांकि, इसके एक दिन बाद ही ट्रंप अपने बयान से पलट गए थे. नए बयान में उन्होंने कहा था, 'वो 2016 के चुनावों में रूस के दखल करने के अमेरिकी खुफिया एजेंसी के दावों को मानते हैं.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'बयान के ट्रांस्क्रिप्ट के तहत मुझे 'क्यों नहीं किया होगा' बोलना था, लेकिन मैंने गलती से 'क्यों किया होगा' कह दिया.' इसके साथ ही ट्रंप ने कहा, 'मैं अपनी खुफिया एजेंसियों के दावे पर पूरी तरह से यकीन करता हूं कि 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूस ने दखल दिया था.'