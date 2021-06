अमेरिका ने कैरिबियाई देश को दान की वैक्सीन की 80 शीशी, लोगों ने उड़ाया मजाक

वॉशिंगटन. अमेरिका (America) ने हाल ही में एक देश को कूटनीति के तौर पर एक कैरेबियाई देश को कोविड रोधी वैक्सीन (Anti Covid-19 Vaccine) की 80 शीशियां दान दी है. अमेरिका ने सिर्फ दान ही नहीं दिया बल्कि इस से जुड़ी पोस्ट्स भी सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर ट्वीट की गई. अब लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं. दरअसल, चीन और अमेरिका- वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपनी इमेज बनाने मे लगे हुए हैं. एक ओर जहां चीन खुद पर कोरोना को लेकर इल्जाम के दाग धोना है तो वहीं अमेरिका गरीब देशों पर अपना प्रभाव बनाने के लिए इस कूटनीति का सहारा ले रहा है.



इन सबके बीच चीन ने अमेरिका के दान का काफी मजाक उड़ाया. दरअसल अमेरिका ने कैरेबियाई राष्ट्र त्रिनिदाद और टोबैगो को कोरोना रोधी टीके की सिर्फ 80 शीशियां भेजीं. इतनी कम मात्रा पर चीन और उसके सरकारी मीडिया एजेंसियों ने जमकर मजाक उड़ाया. चीन के सरकारी मीडिया से जुड़े चेन वेहुआ ने कहा कि यह उतना ही है जितना एक नर्सिंग होम को दान में मिलता है.



चीन की सरकारी मीडिया सिन्हुआ, ग्लोबल टाइम्स, चाइना डेली ने भी अमेरिकी मदद पर टिप्पणी की. शिन्हुआ ने लिखा- इसको 'काम कम करना और बताना ज्यादा' कहते हैं.



That is more like the amount of donating to a nursing home, not a whole country.